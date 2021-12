Der Vereine Aktive Unternehmer (Aku) hat kein Interesse an der Kontroll-Infrastruktur zum Impfstatus der Bürger gehabt, die die Stadt Landau für den Thomas-Nast-Nikolausmarkt organisiert hatte. Wie Oberbürgermeister Thomas Hirsch am Dienstag im Stadtrat berichtete, argumentiere der Aku, der Einzelhandel sei nur zu Stichproben verpflichtet. Magdalena Schwarzmüller (SPD) hatte nachgefragt, ob die in anderen Städten praktizierte Bändchenlösung auch eine Entlastung für Landau sein könne. Dort weisen Kunden ihren Impfstatus nur einmal nach, bekommen ein Bändchen und können dann unbehelligt auch in anderen Läden einkaufen.