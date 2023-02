Weil er sich während der Corona-Pandemie den Status als Geimpfter erschleichen wollte, ist ein Landauer am Dienstag vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt worden. Im Dezember 2021 hatte er eine unbekannte Frau mit einem gefälschten Impfpass in eine Landauer Apotheke geschickt, um ein digitales Impfzertifikat zu beantragen. Als das nicht klappte, versuchte er es kurze Zeit später selbst, flog aber dabei auf. Er wurde wegen Urkundenfälschung in zwei Fällen verurteilt, wobei er sich im ersten Fall nur der Anstiftung schuldig machte. Der 63-jährige war geständig, äußerte sich aber nicht weiter zu der Tat. Überführt wurde er vom Paul-Ehrlich-Institut, dem Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel. Dort war aufgefallen, dass die Impfchargennummer, die in dem gefälschten Impfpass angegeben wurde, gar nicht existiert. Weil sich die Einkommensverhältnisse des Mannes seit Erhebung der Anklage geändert haben – er ist seit vergangenem Jahr arbeitslos – und der Mann zudem noch ein unterhaltspflichtiges Kind im Haus hat, setzte das Gericht die Tagessätze auf Wunsch der Verteidigung niedriger an als geplant. Der Angeklagte muss nun 100 Tagessätze zu je 15 Euro zahlen, außerdem trägt er die Kosten des Verfahrens. Während der Pandemie waren viele gefälschte Impfpässe sichergestellt worden. Sie waren teilweise sogar übers Internet gehandelt worden. Anfangs war nicht einmal klar, ob eine solche Fälschung strafbar war.