Die Impfquoten in Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße steigen weiter an. Wie die Kommunen unter Berufung auf das Impfquoten-Monitoring des Landes mitteilen, sind in Landau 86,84 Prozent der Über-12-Jährigen mindestens zweitgeimpft; die „Ü12-Booster-Quote“ liegt bei 49,64 Prozent. Zum Vergleich: In der Vorwoche lag die Zahl der mindestens Zweitgeimpften bei 86,15 Prozent, die der Geboosterten lediglich bei 40,06 Prozent. Ähnlich die Situation in SÜW: Hier haben 75,72 Prozent der Über-12-Jährigen ihren mindestens zweiten Piks erhalten, in der Vorwoche waren es 75,29 Prozent. Die Quote bei den Auffrischungsimpfungen bei den Über-12-Jährigen beträgt 36,92 Prozent (Vorwoche: 32,32 Prozent).

Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt appellieren an die Menschen in Stadt und Kreis, ihren Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf durch die Corona-Auffrischungsimpfung weiter zu verbessern.