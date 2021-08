Rund 74 Prozent der Landauer und circa 69 Prozent der Bewohner des Landkreises Südliche Weinstraße sind bereits mindestens erstgeimpft. Das berichten Stadt und Kreis. Die Kommunen berufen sich auf das aktuelle Impfquoten-Monitoring des Landes Rheinland-Pfalz. Zweimal geimpft sind circa 65 Prozent der Landauer sowie knapp 62 Prozent der Kreisbürger. Im Impfzentrum in Landau wurden in dieser Woche bereits knapp 50 Jugendliche geimpft. Das Impfen ohne Termin im Impfzentrum haben in den ersten drei Tagen bereits 470 Menschen angenommen. Auch in den kommenden Wochen bis mindestens Anfang September werde in der Einrichtung im Gewerbepark am Messegelände immer wochentags von 8 bis 14 Uhr ohne Anmeldung geimpft, teilen die Kommunen mit.