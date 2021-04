Muss sich Personal in Alten- und Pflegeheimen zum Schutz der Bewohner gegen Corona impfen lassen? Ja, meint der bayrische Ministerpräsident Söder und bringt für diese Berufsgruppe eine Impfpflicht ins Spiel. So sehr der Landauer Arbeitsrechtler Stephan Weidner die Impfung begrüßt: Von einer Pflichtimpfung hält er gar nichts. Dafür führt er gute Gründe an.

Große Teile des Pflegepersonals in Seniorenheimen sind offenbar skeptisch, was eine Corona-Schutzimpfung angeht. Das hatte die RHEINPFALZ schon bei Gesprächen mit den Heimen in der Südpfalz festgestellt, wo beispielsweise Ende November in Herxheim sich nur 25 Prozent der Beschäftigten mit dem neuartigen Biontech-Impfstoff impfen lassen wollten, aber es ist offenbar ein bundesweites Phänomen. Eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona haben etliche Politiker wiederholt ausgeschlossen. Doch nun denkt der bayrische Ministerpräsident Markus Söder offenbar über eine Impfpflicht für Pflegepersonal nach und hat den Ethikrat aufgefordert, sich mit der Frage zu befassen, ob und wie eine solche eingeschränkte Impfpflicht möglich wäre. Der Landauer Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht Stephan Weidner hält eine Impfpflicht für unverhältnismäßig, egal, ob es sich um eine allgemeine Impfpflicht handelt oder eine für bestimmte Berufsgruppen – obwohl er Quoten von 30 Prozent Impfverweigerern, wie sie laut Umfragen nachgewiesen worden seien, für erschreckend hält.

Grundgesetz garantiert Unversehrtheit

„Eine Impfpflicht kann es aus meiner Sicht nicht geben“, sagt der Jurist, der in Heidelberg studiert hat und seit 2014 in der Landauer Kanzlei Steigelmann, Weidner, Fischer, Fachanwälte für Arbeitsrecht arbeitet. Ein solcher Eingriff in das im Grundgesetz garantierte Recht auf körperliche Unversehrtheit wäre seines Erachtens nicht verhältnismäßig. Weidner, der sich im Übrigen selbst impfen lassen will, nennt dafür mehrere Gründe: Erstens sei die Sterblichkeitsrate bei Corona von circa 0,2 Prozent in Deutschland zum Beispiel im Vergleich zu vielen anderen pandemischen Krankheiten trotz allem eher gering. Zweitens sei ja noch nicht geklärt, ob Geimpfte zwar gesund bleiben, aber das Virus vielleicht trotzdem verbreiten können. Dann würde die Impfung möglicherweise nur zum Ansteckungs-, nicht jedoch zum Fremdschutz führen. Und drittens gebe es andere, weniger in die Grundrechte der Mitarbeiter von Heimen eingreifende Möglichkeiten, für die Sicherheit von Heimbewohnern zu sorgen.

Weidner nennt hier unter anderem die Testmöglichkeiten bei Bewohnern und vor allem auch dem Personal. Außerdem müsse der Arbeitgeber ohnehin sicherstellen, dass Mitarbeiter im Umgang mit Bewohnern bestmöglich Sicherheitsabstände und die angezeigten weiteren Schutzmaßnahmen einhalten und die richtige vom Arbeitgeber zu stellende Schutzausrüstung tragen. Dass weiterhin dem menschlichen Umgang mit den Heimbewohnern hohe Priorität einzuräumen sei, „versteht sich“, so Weidner.

Bewohnerschutz geht auch anders

Denkbar wäre auch, arbeitsteilig zu arbeiten, indem auch in Heimen nur wenige Mitarbeitende wirklich in Kontakt mit Bewohnern kommen und vor allem bei ungeimpften Kolleginnen und Kollegen besonders auf die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln geachtet wird. Zudem könnten Kontakte zu den Bewohnern und Kollegen in einer so geschlossenen Einheit wie einem Pflegeheim besonders strikt auf das notwendigste Maß reduziert werden. Solche Lösungen wären verhältnismäßig, sagt Weidner.

Dass Arbeitgeber eine Impfpflicht durch die Hintertür einführen, indem sie ungeimpften Mitarbeitern andere Aufgaben zuweisen und, wenn diese nicht in ausreichendem Umfang vorhanden sind, die Mitarbeiter freistellen, schließt Weidner als unzulässig aus. Die körperliche Unversehrtheit sei ein sehr hohes Schutzgut, das aus gutem Grund nicht einfach ausgehebelt werden könne. Weidner nennt ein Beispiel: Die Polizei dürfe - zurecht - nicht einmal mutmaßlichen Schmugglern, die Drogen in ihrem Körper transportieren, ohne richterliche Anordnung ein Abführmittel verabreichen, obwohl diese in akuter Lebensgefahr schwebten.

Corona anders als Masern oder Pocken

„Der Gesetzgeber kann mit einer guten Begründung Gesetze erlassen, innerhalb derer sich Arbeitgeber zu bewegen haben. Ohne gesetzlichen Rahmen können Arbeitgeber keine Impfung verlangen“, sagt Weidner. So sei das zuletzt bei der Masern-Impfpflicht erfolgt. Denn seit dem von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorangetriebenen Masernschutzgesetz vom 1. März 2020 müssen Erzieherinnen und Betreuerinnen in der Kindertagespflege sowie das Personal in Gemeinschaftseinrichtungen (dazu gehören auch Schulen) oder medizinischen Einrichtungen einen Masernschutz nachweisen. Dass sich dies auch für Corona abzeichnet, sieht Weidner nicht, wenngleich er die Impfung sehr begrüßt.

Er verweist im Übrigen auch darauf, dass das Bundesverwaltungsgericht im Jahr 1959 festgestellt hatte, dass eine verpflichtende Pockenimpfung mit dem Grundgesetz vereinbar ist und dass der Schutz der Allgemeinheit einen verhältnismäßig geringen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit rechtfertigen kann.

Gebhart: Vertrauen ist das A und O

Außer Gesundheitsminister Jens Spahn hat auch dessen parlamentarischer Staatssekretär und Südpfälzer Bundestagsabgeordneter Thomas Gebhart am Mittwoch betont, dass es keine Impfpflicht geben werde, auch nicht für Pflegeberufe. „Wir haben unser Wort gegeben. Und dabei bleibt es“, so Gebhart. Es gelte vielmehr, transparent und flächendeckend zur Impfung zu informieren und aufzuklären. „Das Vertrauen der Bevölkerung ist auch hier das A und O“, sagt Gebhart.