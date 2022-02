In Landau kursiert ein Brief aus Bayern, mit dem Impfgegner bei Medizinern Stimmung gegen Coronaimpfungen machen. Sie drohen den Empfängern mit empfindlichen finanziellen Folgen. Sogar ein Rabbinerspruch muss für ihre Zwecke herhalten. Trotz seriöser Anmutung ist der Brief fehlerhaft. Mehr zum Thema lesen Sie hier