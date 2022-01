Ab Freitag, 21. Januar, wird im Landauer Impfzentrum in der Albert-Einstein-Straße wieder ohne vorherige Terminvereinbarung geimpft. Das teilen Stadt und Kreis mit. Montags, mittwochs und freitags von 8 bis 15.45 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 11 bis 18.45 Uhr können Impfwillige ganz ohne Anmeldung ihre Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung erhalten. Wichtig bei Zweit- und Boosterimpfungen: Die Nachweise über vorherige Impfungen mit in die kommunale Einrichtung in der Albert-Einstein-Straße bringen. Anders als für eine Impfung mit Biontech oder Moderna ist für die Impfung mit dem Totimpfstoff der Firma Novavax weiter eine Anmeldung erforderlich, teilen die Kommunen weiter mit.