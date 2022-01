Knapp 545 Meter: So hoch wäre der Turm, würde man alle Vials, also Impffläschen, die im Impfzentrum und in der ihm nachfolgenden kommunalen Impfstelle LD/SÜW im Jahr 2021 verimpft wurden, stapeln. Das teilt die städtische Pressestelle mit. Wie kommt das Team um die beiden Impfkoordinatoren Stefan Krauch und Bastian Dietrich auf diese Zahl? Knapp 107.000 Dosen wurden in der Albert-Einstein-Straße 29 verimpft, was rund 16.600 Vials entspricht – und ein Vial ist zwischen drei und fünf Zentimetern groß, je nach Hersteller. Würde man tatsächlich alle Vials stapeln, wären sie neunmal so hoch wie die Marienkirche, der „Dom zu Landau“.