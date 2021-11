Die Corona-Impfbusse des Landes sind weiter auf Tour und machen dabei auch Station in der Südpfalz. Ein regelmäßiger Standort wird im Dezember das Gelände des ehemaligen Impfzentrums in der Albert-Einstein-Straße 29 in Landau sein.

SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt und Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch begrüßen, dass sich der Standort am ehemaligen Impfzentrum von Stadt und Landkreis in Landau im Impfbus-Kalender etabliert hat und damit kurze Wege für die Bürger ermöglicht werden, um zu einer schnellen Erst-, Zweit- oder Dritt-Impfung zu kommen.

„Das Land hat uns zugesagt, die Impfbusse künftig verstärkt in Städten und Kreisen ohne direkt zugeordnetes Impfzentrum einzusetzen und dabei die kommunale Infrastruktur zu nutzen, damit die Menschen auch hier im Trockenen und Warmen warten können.“ Der Impfbus wird daher nur mehr als „Aufmacher“ genutzt, die eigentlichen Impfungen sind in einer der Hallen des früheren Impfzentrums.

Auch Schutz der anderen

Seefeldt und Hirsch fordern alle Menschen, die noch nicht geimpft sind, auf, von der Möglichkeit einer schnellen, unkomplizierten und kostenlosen Impfung Gebrauch zu machen. „Die Impfung verhindert Infektionen, schwere Verläufe und Todesfälle.“ Es gehe auch um den Schutz derjenigen in unserer Gesellschaft, die sich nicht impfen lassen können. „Wir sind jeder und jedem Einzelnen dankbar, die beziehungsweise der sich dieser Verantwortung bewusst ist und sich impfen lässt“, unterstreichen Seefeldt und Hirsch in einer Pressemitteilung.

An folgenden Terminen macht der Impfbus jeweils von 9 bis 17 Uhr Halt: Am Mittwoch, 1. Dezember, Freitag, 3. Dezember, Montag, 6. Dezember, Mittwoch, 8. Dezember, Dienstag, 14. Dezember, Montag, 20. Dezember und Montag, 27. Dezember, am Standort des ehemaligen Impfzentrums der Stadt Landau und des Kreises Südliche Weinstraße in Landau, Albert-Einstein-Straße 29; am Freitag, 10. Dezember, an der Schlosshalle in Bad Bergzabern, Königstraße 61; am Donnerstag, 16. Dezember, am Kurpfalzsaal in Edenkoben, Weinstraße 94; am Mittwoch, 22. Dezember, am Bürgerhaus in Billigheim-Ingenheim, Westliche Gleisbergstraße 23; am Mittwoch, 29. Dezember, an der Löwensteinhalle in Albersweiler, Kanskircher Straße 24.

Wer einen der Termine wahrnehmen möchte, muss lediglich den Personalausweis dabeihaben. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Seefeldt und Hirsch weisen darauf hin, dass auch die DRK-Kreisverbände Südliche Weinstraße und Landau zusätzliche Impfaktionen anbieten. Nähere Infos unter www.suedliche-weinstrasse.de und und www.landau.de/impfen.