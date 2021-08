Die mobilen Impfbusse des Landes Rheinland-Pfalz machen in der kommenden Woche an mehreren Tagen im Kreis SÜW Halt. Wie das Landesgesundheitsministerium mitteilt, stoppen Busse am Dienstag zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Parkplatz des Herxheimer Edeka-Marktes, Saarlandstraße 31, und zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Marktes, Im Riegel 6. Am Mittwoch halten die mobilen Impfteams zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes Maikammer, An der Südumgehung 1, und von 14 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes Kirrweiler, Staatsstraße 1. Impfwillige können zwischen dem Vakzin von Johnson & Johnson und Biontech wählen. Anmeldung oder Termin sind für die Impfungen nicht notwendig.