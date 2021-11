Die Corona-Impfbusse des Landes sind weiter auf Tour und machen auch wieder Halt in der Südpfalz. Dies sind die Stationen: Am Montag, 8. November, von 8 bis 16 Uhr in Annweiler an der Berufsbildende Schule, Herrenteich 12; am Donnerstag, 11. November, von 8 bis 16 Uhr am Landauer Hauptbahnhof; am Mittwoch, 17. November, von 8 bis 16 Uhr am Gillet-Bau- und Gartenmarkt, Gilletstraße; am Donnerstag, 18. November, von 8 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Markts in der Lindelbrunnstraße in Bad Bergzabern; am Montag, 22. November, von 8 bis 16 Uhr an der Berufsbildende Schule, Schillerstraße 1 in Edenkoben; am Freitag, 26. November, von 8 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des Wasgau-Frischemarkts in der Landauer Straße in Offenbach.

Wer einen der Termine wahrnehmen möchte, muss lediglich den Personalausweis dabeihaben, bei Zweit- oder Drittimpfungen eventuell auch das gelbe Impfheft mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.