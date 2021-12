Der Impfbus des Landes ist in dieser Woche auch wieder im Kreis SÜW unterwegs. Am Dienstag, 14. Dezember, steht er von 9 bis 17 Uhr in Offenbach am DRK-Haus, Herrmann-Platz-Straße 4, am Donnerstag 16. Dezember, am Kurpfalzsaal in Edenkoben. Öffnungszeiten sind jeweils von 9 bis 17 Uhr. Am Mittwoch, 15. Dezember, öffnet außerdem das Impfzentrum Landau-Südliche Weinstraße in der Albert-Einstein-Straße. Termine für die kommunale Impfstelle werden zunächst ausschließlich zentral vom Land vergeben. Registrieren können sich Interessierte über die Termin-Hotline 0800 5758100 oder online unter www.impftermin.rlp.de. Es sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich.