Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz wird in der kommenden Woche zwei Stationen im Kreis Südliche Weinstraße anfahren. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, stoppt der Bus zunächst am Dienstag am Markt und DRK-Haus, Herrmann-Platz-Straße 4, in Offenbach. Am Donnerstag hält der Bus am Edenkobener Kurpfalzsaal, Weinstraße 94. Geimpft wird jeweils von 9 bis 17 Uhr oder solange der Vorrat reicht.