Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz hält an diesem Mittwoch in Annweiler. Wie das Landesgesundheitsministerium mitteilt, steht der Bus von 8 bis 18 Uhr vor dem Wasgau-Markt in der Landauer Straße 33. Es ist keine Anmeldung nötig, wer sich impfen lassen möchte, kann spontan vorbeikommen.

