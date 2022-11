Der Impfbus des Landes macht am Montag, 28. November, wieder Station im Landkreis Südliche Weinstraße: diesmal in Burrweiler. Er ist für die Zeit von 10 bis 17 Uhr angekündigt und wird am Parkplatz der Festhalle, Raiffeisenstraße 9, stehen, teilt die Kreisverwaltung mit. In den Bussen sind Erst-, Zweit- sowie Auffrischungsimpfungen möglich. Geimpft wird ohne Terminvergabe. Benötigt wird der Personalausweis. Wenn vorhanden, ist auch der Impfpass mitzubringen. Zur Verfügung stehen laut Ankündigung die Impfstoffe von Biontech (auch der an Omikron angepasste Impfstoff), Moderna und Novavax. Personen bis zum 30. Lebensjahr erhalten in den Bussen grundsätzlich den Impfstoff von Biontech, Ältere im Regelfall den Impfstoff von Moderna.