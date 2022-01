Der Impfbus des Landes hält in der kommenden Woche am Freitag, 9 bis 17 Uhr, am Bürgerhaus Maikammer, Marktstraße 8.

In der kommunalen Impfstelle im Impfzentrum Landau-SÜW in Landau, Albert-Einstein-Straße 29, sind Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung und Voranmeldung möglich: immer montags, mittwochs und freitags von 8 bis 15.45 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 11 bis 18.45 Uhr. Wer sich dennoch für einen Termin registrieren möchte, kann das unter Telefon 0800 5758100 oder online unter www.impftermin.rlp.de tun.

In allen Fällen gilt: Personalausweis und Impfpass mitbringen. Bei Minderjährigen bis 15 Jahren muss ein Elternteil anwesend sein. 16- und 17-Jährige benötigen eine ausgefüllte und von ihren Eltern unterschriebene Einwilligungserklärung; ein Download ist möglich unter www.corona.rlp.de.