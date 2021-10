Nachzügler „einsammeln“ und Jugendlichen ab zwölf Jahren eine schnelle und unkomplizierte Impfmöglichkeit geben – das ist die Absicht von Land und Stadt, wenn der Impfbus wieder nach Landau kommt. Nach Angaben der Stadtverwaltung stehen in den kommenden Tagen und Wochen vier Halte im Stadtgebiet an: Am Mittwoch, 27. Oktober, von 8 bis 16 Uhr steht der Impfbus des Landes auf dem Campusgelände der Uni in der Fortstraße 7. Am Samstag, 30. Oktober, von 10 bis 17 Uhr fährt er die Festhalle in der Mahlastraße 3 in Landau an, wo die DLRG nach wie vor eine Corona-Teststation unterhält. Am Donnerstag, 11. November, steht der Impfbus wieder von 8 bis 16 Uhr am Landauer Hauptbahnhof, wo zuletzt die Resonanz sehr gut war. Am Mittwoch, 17. November, kommt der Impfbus von 8 bis 16 Uhr an den Gillet-Bau- und Gartenmarkt in der Gilletstraße 1 in Landau.

„Impfung reduziert Risiken“

Oberbürgermeister Thomas Hirsch erneuert seinen Appell an alle noch nicht Geimpften ab zwölf Jahren, von der Möglichkeit einer schnellen, unkomplizierten und kostenlosen Impfung Gebrauch zu machen: „Meine Bitte an diejenigen in unserer Stadt, die bisher noch nicht geimpft sind: Nutzen Sie die Impfangebote, zum Schutz von Ihnen und allen.“ Nach Einschätzung des Oberbürgermeisters ist inzwischen sehr deutlich, „dass die Impfung das Risiko für schwere Verläufe und Corona-bedingte Todesfälle verringert, somit unser Gesundheitssystem entlastet und uns allen wieder mehr Normalität ermöglicht“.

Wer sich impfen lassen will, braucht keinen Termin. Nur der Personalausweis muss vorgezeigt werden. Wenn möglich, sollte auch der Impfpass mitgebracht werden. Bei der Impfung von Jugendlichen bis einschließlich 15 Jahre sind das Einverständnis der Impflinge sowie die Begleitung von mindestens einer sorgeberechtigten Person erforderlich. Bei Jugendlichen ab 16 Jahren reicht eine schriftliche Einwilligung der Eltern.