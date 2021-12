Der Impfbus des Landes macht in dieser Woche in der Südpfalz Station. In Landau steht er am Mittwoch, 8. Dezember, von 9 bis 17 Uhr an der Festhalle in der Mahlastraße. Am Freitag, 10. Dezember, steht der Impfbus von 9 bis 17 Uhr an der Schlosshalle in Bad Bergzabern, Königstraße 61.