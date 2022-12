Der Impfbus des Landes macht am Mittwoch, 14. Dezember, von 10 bis 17 Uhr Station in Eußerthal. Er wird an der Gemeindehalle im Sulzbachweg stehen. Darauf weist die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hin. In den Bussen sind Erst-, Zweit- sowie Auffrischungs-Impfungen ohne Terminvergabe möglich. Benötigt wird der Personalausweis, wenn vorhanden, auch der Impfpass. Geimpft werden können Menschen ab zwölf Jahren. Zwölf- bis 15-Jährige müssen von mindestens einer sorgeberechtigten Person begleitet werden, von der zweiten muss eine Einverständniserklärung vorliegen. Jugendliche ab 16 Jahren können alleine kommen, brauchen aber ebenfalls eine schriftliche Einwilligung der Eltern. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech (auch der an Omikron angepasste), Moderna und Novavax. Menschen bis zum 30. Lebensjahr erhalten grundsätzlich den Impfstoff von Biontech, Ältere im Regelfall den von Moderna.