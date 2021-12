Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz tourt auch im neuen Jahr durch die Region. Dabei legt er fünf Stopps ein.

Am Montag, 3. Januar, hält er am Bürgerhaus Maikammer, Marktstraße 8. Am Mittwoch, 5. Januar, ist je ein Stopp an der Landauer Festhalle, Mahlastraße 3, und im Dorfgemeinschaftshaus Böbingen, Hauptstraße 19a, geplant. Am Freitag, 7. Januar, und Samstag, 8. Januar, steuert der Bus die Berglandhalle, Schulweg 14, Gossersweiler-Stein, an.