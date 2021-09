Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht in der kommenden Woche nur einmal in Landau/SÜW halt. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, steht der Bus am Donnerstag, 16. September, am Hauptbahnhof in Landau. „Lassen Sie sich impfen bei einem der zahlreichen Angebote vor Ort. Impfen bleibt der Weg aus dieser Pandemie, die leider noch nicht vorbei ist“, sagt Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). In den vergangenen fünf Wochen haben über 26.000 Menschen eine Impfung in den sechs Impfbussen an über 200 Stationen erhalten.