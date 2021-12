Wieder hatte sich eine lange Schlange gebildet: Der Impfbus hat am Mittwoch einen Stopp am ehemaligen und künftigen Landauer Impfzentrum in der Albert-Einstein-Straße eingelegt. An Bord hatte das Team des DRK laut Informationen der Stadtverwaltung 200 Impfdosen der Firma Biontech. Es wurden Nummern ausgegeben – wer nicht unter den 200 ersten Menschen in der Schlange war, wurde auf einen anderen Termin vertröstet. Die Menschen wurden in den Räumen des Impfzentrums geimpft, teilt die Stadt weiter mit.