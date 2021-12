In der kommenden Woche hält der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz an zweimal im Kreis Südliche Weinstraße. Wie das Landesgesundheitsministerium mitteilt, stoppt der Bus am Montag an der Festhalle Herxheim, Bonifatiusstraße 22. Am Mittwoch ist ein Halt im Bürgerhaus Billigheim-Ingenheim, Gleisbergstraße 23, geplant. Geimpft wird an beiden Terminen je von 9 bis 17 Uhr.