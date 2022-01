Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz hält lediglich am Freitag an der Berglandhalle, Schulweg 14, von 9 bis 17 Uhr in Gossersweiler-Stein. Darauf weist die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hin. Vor einigen Tagen war im Fahrplan des Landes angekündigt, dass der Bus auch am Samstag am selben Ort hält. Diese Angabe ist aus dem Plan mittlerweile verschwunden.