Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz hält in dieser Woche an drei Orten in Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße. Das teilt das Landesgesundheitsministerium mit. Am Dienstag hält der Bus auf dem Parkplatz des Campus der Landauer Uni in der Fortstraße 7. Am Mittwoch ist ein Stopp bei der Elmar-Weiller-Festhalle in Herxheim, Bonifatiusstraße 7, geplant. Am Samstag stoppt der Bus an der Bad Bergzaberner Schlosshalle, Königstraße 61. Geimpft wird jeweils von 9 bis 17 Uhr.