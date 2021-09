Die Entscheidung, den Impfbus am Donnerstag an den Hauptbahnhof zu stellen, war offenbar genau richtig – auch wenn es einzelne Beschwerden darüber gab, dass die Warteschlange zeitweise den Weg zu den Bahnsteigen versperrte. Den Bus ganztägig (10 bis 18 Uhr) an diese zentrale Stelle zu holen, war die Idee eines kleinen Arbeitskreises, zu dem Sozialdezernent Maximilian Ingenthron eingeladen hatte und an dem neben Sozialamtsleiter Jan-Marco Scherer und der Integrationsbeauftragten Elena Bonatz beispielsweise Magdalena Schwarzmüller vom Café Asyl, der Weiterbildungsträger Profes und weitere Einrichtungen teilgenommen hatten, die sich in Landau um Benachteiligte kümmern. In Deutschland werden keine Daten dazu erhoben, wie hoch der Anteil der Geimpften an bestimmten Bevölkerungsgruppen ist, aber es gibt die Vermutung, dass Menschen „mit sozioökonomischer Benachteiligung“ häufiger ungeimpft sind. Wenn es, anders als in Großstädten, keine echten Brennpunkte gibt, die sich anzufahren lohnen, ist ein Platz mit möglichst viel Publikumsverkehr die beste Wahl, war die Überlegung. Zahlen, wie viele Menschen sich impfen ließen, liegen noch nicht vor.