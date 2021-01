Südpfalz. Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Alexander Schweitzer, bietet Südpfälzern Unterstützung bei der Online-Terminregistrierung für die Corona-Impfung in Wörth an.

Das Angebot richte sich insbesondere an über 80-Jährige aus der Südpfalz, die weder selbst noch im engen Umfeld die Möglichkeit haben, einen Termin im Impfzentrum in Wörth zu vereinbaren, teilt Schweitzer mit. Interessierte können das Bürgerbüro Schweitzers per E-Mail an wahlkreis@alexander-schweitzer.de und unter der Telefonnummer 06341 945626 täglich zwischen 9 und 16 Uhr kontaktieren.