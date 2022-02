Die Arztpraxis Boris Jätzold, Klaus-von-Klitzing-Straße 2, bietet in Landau zwei Impfaktionen an den Samstagen 5. und 12. Februar an. Anmeldung unter Telefon 06341 3800074 oder per E-Mail an info@dr-jaetzold.de. Geimpft wird mit Moderna und Biontech.

Auch die Herxheimer Reha Med bietet am Freitag einen Impfaktion in der Festhalle an. Terminvereinbarung unter impfen.reha-herxheim.de.