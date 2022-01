Die DLRG bietet mehrere Impfaktionen in der ersten Woche des neuen Jahres an. Am Mittwoch, 5. Januar, wird sowohl in der Landauer als auch in der Herxheimer Festhalle geimpft. Am Samstag, 8. Januar, gibt es eine weitere Aktion in der Landauer Festhalle. Das teilt DLRG-Vorsitzender Simon Nichterlein mit. Über-30-Jährige erhalten den Impfstoff von Moderna, Unter-30-Jährige den von Biontech. Vom Moderna-Impfstoff seien 500 Dosen verfügbar, von Biontech 350. Im Januar seien weniger Impfangebote für Menschen unter 30 zu erwarten, da nur drei Millionen Dosen des Biontech-Vakzins vom Bund geliefert würden, betont Nichterlein. Termine gibt’s im Netz unter impfen-landau.de.