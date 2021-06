Im Landesimpfzentrum in Landau ist eine Impfaktion mit Johnson & Johnson geplant. Das teilen die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße mit. Von Mittwoch, 9. Juni, bis Freitag, 11. Juni, stehen 1000 Impfdosen des US-amerikanischen Herstellers zur Verfügung. Sie sollen dann in der gelben Impfstraße zum Einsatz kommen, wie die Verwaltungen informieren. Das Vakzin zeichnet sich dadurch aus, dass der vollständige Impfschutz schon nach der ersten Sitzung erreicht wird. Bei der Aktion in Landau bekommen jene Menschen den Vektorimpfstoff, welche vom Land bereits eine Terminbestätigung erhalten haben.

Darüber hinaus weisen Stadt und Kreis auf eine neue Landesregelung bei Zweitimpfungen mit Astrazeneca hin: Menschen, die jünger als 60 Jahre sind und bei dem ersten Termin das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers erhalten haben, müssen bei ihrem zweiten Besuch des Impfzentrums ein hausärztliches Attest vorlegen, wenn sie wieder Astrazeneca haben möchten. Bislang konnten sie vor Ort zwischen dem Vektroimpfstoff und den mRNA-Impfstoffen von Biontech oder Moderna wählen, welche für Menschen bis 60 Jahre wegen der möglichen Nebenwirkungen mit Astrazeneca von der Ständigen Impfkommission empfohlen werden.