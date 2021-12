Die Landauer Arztpraxis Melanie Nenninger veranstaltet am Donnerstag, 6. Januar, ab 9 Uhr eine Impfaktion in den Räumen der Praxis in der Wirth-Allee 7. Wie Andreas Nenninger mitteilt, werden 150 Impfdosen der Firma Biontech als Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung verabreicht. Eigentlich habe die Praxis wegen Urlaubs geschlossen – aber die Apotheke habe mehr Impfstoff als gedacht liefern können, berichtet Nenninger. „Wir müssen alle zusammen in der Situation weiterkommen.“

Anmeldung



Interessierte über 18 Jahren können sich per E-Mail an info@praxis-nenninger.de anmelden. Angegeben werden müssen der volle Name, das Alter, das Datum von Erst- oder Zweitimpfung mit verwendetem Impfstoff und die Telefonnummer.