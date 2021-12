Die Impfaktion des Hotels Krone in Kooperation mit zwei Ärzten wird auch über den Jahreswechsel hinaus andauern. Das hat Chefkoch Fabio Daneluzzi mitgeteilt. Neu ist, dass nun auch Kinder ab fünf Jahren immunisiert werden. Es sei ausreichend Impfstoff vorhanden. Jeder könne zwischen Biontech und Moderna wählen. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich, so Daneluzzi. Impfwillige sollten jedoch nicht in der Haynaer Hauptstraße vor dem Hotel parken, sondern auf dessen Parkplatz im Kapellenweg oder an der Mehrzweckhalle.

Für Sonntag ist zudem auf dem parallel laufenden Weihnachtsmarkt des Hotels ein Konzert zwischen 15 und 19 Uhr der Gruppe „Duo-Harmony“ aus Germersheim geplant. Es gilt die 2G-Regel. Neben Pizzen und Nudeln werden an diesem Tag Bratwürste, Käsekrainer und Saumagenburger angeboten. Das Impfzentrum ist lediglich von 24. bis 26 Dezember geschlossen. Am 29. und 30. Dezember gelten verkürzte Öffnungszeiten von 11 bis 17 Uhr. Nach dem Jahreswechsel wird wieder wie zuvor von Mittwoch bis Sonntag geimpft. Das Testzentrum der Krone ist weiterhin täglich – auch an den Feiertagen – von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.hotelkrone.de.