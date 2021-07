Wer noch keinen Impftermin hat, der hat dazu jetzt die Chance: Das Hotel Krone in Hayna hat für 24., 25. und 26. Juli eine Impfaktion in seinen Tagungsräumen angekündigt. 500 Dosen Biontech stehen demnach bereit. Unterstützt wird die Impfaktion von der Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim. Ein Ärzteehepaar aus Tübingen wird die Impfungen vornehmen. Ein zweiter Impftermin wird in der Folge vereinbart. Jedermann kann teilnehmen. Bürger sollen sich allerdings im Internet unter www.vg-herxheim.de/impfen anmelden oder im Herxheimer Rathaus an der Infotheke. Nach der Anmeldung erhalten sie eine Bestätigung mit Uhrzeit. Die Anmeldung ist verbindlich. Bei dem Impftermin müssen Maske getragen und Abstand eingehalten werden. Zur Impfung mitzubringen sind Personalausweis, Impfpass (falls vorhanden) und die Krankenversichertenkarte. Das Restaurant der Krone hat an den Impftagen geöffnet und bietet Pizza und alkoholfreie Cocktails zum Verzehr an.

