Der Immobilienmarkt in der Südpfalz ist in einem rasanten Wandel. Hohe Zinsen, Inflation und Energiekrise sorgen dafür, dass die Nachfrage zurückgeht. Bankberater erklären, wie sie die aktuelle Lage einschätzen – und ob gerade jetzt trotz der Unsicherheiten ein guter Kaufzeitpunkt ist.

Was man lange Zeit kaum für möglich gehalten hat, ist nun doch passiert: Die Nachfrage nach Immobilien und Bauplätzen in der Südpfalz ist in den vergangenen Monaten stark