Der Traum von den eigenen vier Wänden lässt sich immer schwerer realisieren. Kommt ein Objekt infrage, dann werden oft utopische Preise verlangt. Bankberater erläutern, worauf Interessierte achten und wieso sie trotz der teuren Angebote zuschlagen sollten.

Sie hält Ausschau nach einem neuen Haus. Nicht irgendwo in der Südpfalz, sondern ausschließlich in Insheim. In dem Wissen, dass es angesichts des leer gefegten Immobilienmarktes unsagbar