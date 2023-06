Immer diese Hektik der modernen Zeit. Immer wollen alle alles jetzt und sofort. Sie fragen sich, wo Geduld und Ruhe geblieben sind? Wo der Mensch noch Mensch sein kann? Wenn Sie, lieber Suchender, auch einen Job wollen, in dem man nicht immer alles heute oder gar in diesem Jahrzehnt erledigen muss, dann kommen Sie zu uns. Hier bei der Autobahn GmbH können Sie eine Auffahrt mal rund ein Jahr gesperrt lassen. Kein Problem. Hier können Sie eine Seite einer Lärmschutzmauer aus Sicherheitsgründen absperren und erst nach Monaten auf die Idee kommen, dass die andere Seite auch gefährlich sein könnte. Kein Stress. Ignorieren Sie das meckernde Volk und genießen Sie die Zeit. Es ist Ihre Zeit. Es droht hektisch zu werden? Ohje. Beauftragen Sie doch ein Gutachten, starten Sie eine Ausschreibung und warten Sie ab, was passiert. Wir bieten Ihnen außerdem einen schönen Entspannungsbereich. Kommen Sie zu uns! Ihre Autobahn GmbH. fare