Ob mit Termin oder ohne, ob zu Fuß oder im Auto. Immer mehr Leute lassen sich testen. Auch in der Südpfalz. Die Vielzahl an Schnelltestzentren macht’s möglich. Doch wie viel wird wirklich getestet? Und wie viele Menschen müssen einen PCR-Test nachschieben?

Testzentren sind ja mittlerweile längst gang und gäbe. Gefühlt hat jeder schon mal das Wattestäbchen eines Antigen-Tests in der Nase gehabt. Ich habe mich bisher immer dagegen gesträubt. Beziehungsweise habe ich ihn bislang auch noch nicht gebraucht. Aber jetzt ist es an der Zeit. Ich möchte es wissen: Trage ich das Coronavirus in mir?

Zuerst einmal gilt es sich eine Teststation herauszusuchen. 22 gibt es davon in der Südpfalz. Sieben in Landau. So steht es zumindest auf den Internetseiten von Stadt und Kreis. Ich gehe auf den Rathausplatz. Die Einrichtung wird von der Sparkasse, den Aktiven Unternehmern Landau (Aku) und der Praxis des HNO-Arztes Stefan Espenschied betrieben.

Am Wochenende ist mehr los

Am blauen Container angekommen muss ich mich entscheiden. Es gibt zwei Anmeldeschalter mit zwei Schlangen. Wobei der Begriff Schlange bei jeweils drei wartenden Personen etwas übertrieben ist. Für einen Freitagmorgen wohl normal. Am Wochenende sei mehr los, verrät mir Espenschied später. Wen wundert’s, nebenan sind ja zahlreiche Kneipen. Wer hier etwas trinken gehen will, braucht einen negativen Test.

Keine zwei Minuten stehe ich in der Schlange, da muss ich diese auch schon wieder verlassen. Ein DHL-Lieferwagen möchte durchfahren. Wir bilden eine Schleuse und lassen ihn passieren. Die Leute, die sich vor mir testen lassen, scheinen das nicht zum ersten Mal zu machen. Sie wissen, was zu tun ist, geben ihren Personalausweis ab und gehen um die Ecke des Containers.

Ergebnisse per E-Mail

Es geht zügig voran. Die jungen Mitarbeiter scheinen Routine zu haben. Seit 7. April wird hier getestet. „Etwa 300 Personen kommen pro Tag“, sagt Espenschied. An Samstagen seien es auch Mal 500. Ein mit einem Einweghandschuh ausgestatteter Mitarbeiter nimmt meinen Personalausweis entgegen. „Das erste Mal hier?“, fragt er mich. Ich nicke. Bei mir dauert es etwas länger als bei den anderen. Ich muss noch meine Wohn- und meine E-Mail-Adresse angeben. Schließlich will ich mein Ergebnis ja aufs Handy geschickt bekommen und nicht vor dem Container warten, bis es soweit ist.

Die beiden älteren Damen vor mir holen sich ihr Ergebnis händisch ab. Beides ist möglich. Aus ihren Reaktionen schließe ich, dass sie negativ sind. Von rund 2000 Testungen habe es auf dem Rathausplatz nur sechs positive gegeben, sagt Espenschied.

Spezifität und Sensitivität

Bei den Tests müsse auf zwei Werte geachtet werden. Spezifität und Sensitivität. Ersterer beschreibt den Prozentsatz, zu dem nicht infizierte Personen als gesund erkannt werden. Auf dem Rathausplatz wird weniger als ein Prozent falsch positiv getestet. Sensitivität ist der Prozentsatz, mit dem eine erkrankte Person als positiv getestet wird. Hier seien es rund drei Prozent, die als falsch negativ durch das Raster fallen, erklärt Espenschied. Alle Tests in den Zentren müssen vom Paul-Ehrlich-Institut abgenommen werden.

Dann wird es auch für mich ernst. Ich gehe um die Ecke ans Testfenster, ziehe meine Maske runter und sehe wie das Wattestäbchen – gesteuert von einem Mitarbeiter in kompletter Schutzmontur – auf mich zufliegt. Und rein in die Nase. Immer tiefer und tiefer. Bis es unangenehm wird. Wer mir in die Augen schaute, würde wohl behaupten, dass diese ein wenig glasig geworden sind. Macht aber zum Glück keiner. Und ehe ich mich versehe, ist das Ganze auch schon vorbei. Ich ziehe meine Maske wieder auf und gehe. Die 25 Mitarbeiter des Zentrums – von denen in der Regel fünf gleichzeitig arbeiten – wurden über acht Stunden von Espenschied geschult, sagt der Arzt.

20.000 Tests in Festhalle

Weitaus mehr getestet wurde in der Landauer Festhalle. Die Helfer haben am Donnerstag den 20.000. Test durchgeführt. Und die Nachfrage steigt. Im Vergleich zu den ersten beiden Wochen seit dem Beginn am 9. März hätten sich die Zahlen laut Stadtsprecherin Sandra Diehl verfünffacht. In der Spitze werden auch schon mal über 1000 Testungen am Tag durchgeführt. Diehl berichtet, dass die meisten sich testen lassen, weil Sie die Außengastro oder die Familie besuchen wollen oder um „das Gewissen zu beruhigen“. Über 80 waren positiv. Insgesamt gab es laut Gesundheitsamt in allen sieben Landauer Teststationen 173 positive Fälle. Davon waren elf falsch positiv.

Und wie sieht es im Kreis Südliche Weinstraße aus? Die Festhalle in Herxheim zum Beispiel habe noch Kapazitäten frei. 100 bis 200 Personen unter der Woche, 200 bis 300 an den Wochenenden würden sich laut der Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinde, Hannah Klima, testen lassen. Termine könnten auch noch kurzfristig ergattert werden. Etwa ein bis drei Prozent seien positiv getestet worden.

Niemand positiv im Testzentrum Maikammer

Im Schnelltestzentrum in Bad Bergzabern pendelt die Zahl der täglichen Tests zwischen 80 und 120. Da das Zentrum an zwei Tagen die Woche für drei Stunden geöffnet ist, lässt sich im Schnitt also alle zwei Minuten jemand testen. Um dennoch Schlangen über 20 Personen zu vermeiden, testen die Mitarbeiter nur nach Terminvergabe. Das funktioniere im Großen und Ganzen problemlos, sagt eine Mitarbeiterin.

Das Testzentrum im Maikammerer Bürgerhaus hat erst nach den Landtagswahlen mit Testungen angefangen, da es zuvor noch als Wahlbüro genutzt wurde. Seit dem 22. März seien hier laut Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach etwa 700 Tests von rund 50 ehrenamtlichen Mitarbeitern gemacht worden. Um die Ostertage sei der sonst überschaubare Ansturm etwas größer gewesen. „Wir haben Tage, an denen sich 100 Leute testen lassen, an manchen sind es aber auch nur 20.“ Da man in der Teststation auch mal 30 bis 45 Minuten warten muss, sollen Anmeldungen kommen. Positive Tests gab es im Bürgerhaus in Maikammer bislang keine. „Das liegt wohl an der geringen Infektionszahl der Verbandsgemeinde“, sagt Flach.

Testen am Drive-in-Schalter

In den beiden Zentren der Verbandsgemeinde Landau-Land in Billigheim-Ingenheim und in Siebeldingen wird laut Pressesprecherin Nikola Krumholz seit dem 13. März im Schnitt 80 Mal pro Tag getestet. Deutlich am meisten seien es am Osterwochenende gewesen (insgesamt rund 500 Tests). Bei 2200 Testungen seien vier positive dabei gewesen.

Etwas mehr waren es im Testzentrum Annweiler. Von 1835 Tests hätten zehn Stück zwei Striche und somit einen positiven Verdacht auf Corona angezeigt, sagt Marcel Ludwig von der Verbandsgemeinde. Die Station testet seit 6. März nach dem Drive-in-Prinzip. „Testwillige fahren mit dem eigenen Auto vor. Fußgänger können ebenfalls getestet werden, stellen aber die Ausnahme dar“, erklärt Ludwig.

38 Tests falsch positiv

Insgesamt sind in der Südpfalz Stand Donnerstag 353 positive Schnelltests vom Gesundheitsamt erfasst worden. Bei 17 Fällen sei keine weitere PCR-Testung veranlasst worden. „Das geschieht etwa dann, wenn eine Testung verweigert wird oder wenn jemand stirbt“, sagt Diehl. Bei weiteren 32 Fällen stehe eine PCR-Testung noch aus. Von den verbliebenen 304 positiven Schnelltests seien 266 durch einen PCR-Test bestätigt worden. 38 Schnelltests seien falsch positiv gewesen.

Bleibt noch eine Frage zu klären. Wie war eigentlich mein Test? Es dauert etwa 15 Minuten, dann kommt die E-Mail. „Negativ: kein Nachweis des Coronavirus Sars-CoV-2.“ Na dann kann ich mich ja jetzt auf dem Marktplatz in die Außengastro setzen. Zumindest für die nächsten 24 Stunden.

