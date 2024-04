Die Zahl der Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund ist auch in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße gestiegen. Das hat die Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion mitgeteilt, informiert die stellvertretende Vorsitzende Lea Heidbreder. In Landau habe es im Vergleich zum Vorjahr 19 statt elf politisch motivierter Straftaten gegeben, im Kreis Südliche Weinstraße 27 statt acht. „Die Zahlen machen deutlich: Die größte Gefahr für unsere Demokratie geht von rechts aus. Rechtsmotivierte Gewalttaten befinden sich auf einem besorgniserregend hohen Niveau“, kommentiert Heidbreder. Wichtig sei, rechtsextremen Erzählungen zu widersprechen, damit diese nicht in der Mitte der Gesellschaft einen Nährboden fänden. Denn dann nähmen auch Gewalttaten der extremen Rechten zu. „Umso wichtiger ist unsere wache Zivilgesellschaft, die in den vergangenen Monaten auch bei Demonstrationen in unserer Region ein sichtbares Zeichen gegen demokratiefeindliche Hetze und menschenverachtende Deportationspläne gesetzt hat – und immer noch setzt“, sagt Heidbreder mit Blick auf die vielen Kundgebungen für Demokratie auch in der Südpfalz.