Landau/SÜW. Die Zahl der Einkommensmillionäre ist landesweit in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Natürlich auch in der Südpfalz.

Nach Angaben des Statistischen Landesamts lebten 2017 14 Menschen in der Stadt Landau mit einem zu versteuernden Einkommen von über einer Million Euro. Im Schnitt lag in diesem Personenkreis der Gesamtbetrag der Einkünfte bei 1,55 Millionen Euro. Im Jahr 2010 waren es noch fünf Einkommensmillionäre. Das durchschnittliche Einkommen damals: 2,43 Millionen Euro. Und weitere neun Jahre zuvor registrierten die Statistiker vier Millionäre mit durchschnittlich 1,6 Millionen Euro Einkommen.

Der Kreis Südliche Weinstraße kommt 2017 auf 26 Einkommensmillionäre mit einem durchschnittlichen Einkommen von 1,97 Millionen Euro. 2010 lag die Zahl noch bei zwölf Personen mit 1,31 Millionen Euro Einkommen, 2001 waren es acht Personen (1,97 Millionen Euro).

Auch im Kreis Germersheim ist die Zahl angestiegen: 2017 hatten 18 Personen ein durchschnittliches Einkommen von 5,92 Millionen Euro. 2010 waren es zehn Menschen mit 2,2 Millionen Euro Einkünften, 2001 noch sieben mit 2,65 Millionen Euro Einkommen.

Landesweit Zunahme von 50 Prozent

Katrin Werner, Bundestagsabgeordnete der Linken im Wahlbezirk Trier, hatte in einer Kleinen Anfrage die Bundesregierung nach den Einkommensmillionären in Rheinland-Pfalz gefragt. „Die Zahl der Einkommensmillionäre in Rheinland-Pfalz ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Während im Jahr 2012 noch 595 Einkommensteuerpflichtige in Rheinland-Pfalz ein Einkommen von einer Million Euro und mehr hatten, waren es im Jahr 2017 bereits 895. Das ist eine Zunahme von 50 Prozent“, berichtet Werner. Aktuellere Zahlen nennt das Statistische Landesamt nicht.

„Die Schere zwischen Arm und Reich geht auch in Rheinland-Pfalz immer weiter auseinander. Während die Zahl der Einkommensmillionäre stetig steigt, ist die Quote der Menschen, die von Armut betroffen sind oder für niedrige Löhne arbeiten, in den letzten Jahren in Rheinland-Pfalz stabil geblieben.“ Werner fordert einen größeren Beitrag von Menschen mit hohem Einkommen und Vermögen – unter anderem eine Vermögenssteuer und -abgabe – auch zur Bewältigung der Corona-Krise.