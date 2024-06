Bei der Landauer Stadtverwaltung sind bereits rund 12.700 Anträge auf Briefwahl für die anstehenden Europa- und Kommunalwahlen eingegangen. Bei den Europa- und Kommunalwahlen 2019 waren es insgesamt knapp 11.000 Landauer, die ihre Stimmen per Brief abgaben, teilt die Stadt weiter mit. In Landau sind bei den Wahlen rund 38.000 Personen wahlberechtigt. Wer noch Briefwahl beantragen möchte, kann das zum Beispiel online per Formular unter landau.de/wahlen erledigen. Aber: Dass die Unterlagen rechtzeitig per Post ankommen, könne nicht mehr garantiert werden. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sucht besser das Briefwahlbüro im Rathaus auf, rät die Stadt. Dort können Briefwahlunterlagen direkt mitgenommen werden. Wer möchte, kann direkt vor Ort die Kreuzchen machen.

Das Briefwahlbüro ist zu den allgemeinen Öffnungszeiten der Verwaltung erreichbar. Diese sind montags bis mittwochs von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12 Uhr. Am Freitag ist das Briefwahlbüro zusätzlich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen am Wahlsonntag, 9. Juni, bis 18 Uhr im Rathaus vorliegen. Die Wahlbriefe können entweder persönlich im Briefwahlbüro abgegeben oder in die Hausbriefkästen an den Seiteneingängen des Rathauses eingeworfen werden. Eine Rücksendung per Post sollte spätestens am Donnerstag vor der Wahl erfolgen.