Man kann es leider nicht anders sagen: Die Aussichten für 2023 sind dank Inflation, Energiefragen und Co. nicht allzu rosig. Also nix wie raus mit der rosaroten Brille. Nochmal schön die Gläser polieren und ab damit auf die Nase. So sieht die Welt doch schon viel besser aus. Von Krisen ist keine Spur mehr und der nächste Lottogewinn ist auch schon in Sichtweite. Was ein toller Ausblick! Jetzt noch ein kleiner Joint dazu und Gelassenheit und Euphorie sind grenzenlos. Blöd nur, dass dieses Hochgefühl nicht dauerhaft ist. Früher oder später verfliegt die Wirkung des Cannabis und auch die Brille muss von der Nase, weil die Gläser wieder geputzt werden müssen. Zumindest Brillenträger wissen, dass dieser Moment ziemlich schnell kommt. Und plötzlich ist sie wieder da, diese oftmals so schwere und herausfordernde Realität. Wie gut, dass der gemeine Pfälzer damit tendenziell eher locker umgeht. Getreu dem Motto: „Isch die Laach ach noch so trieb, immer hoch die Gellerieb!“