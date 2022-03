„Ich habe noch nie in einer christlichen Kirche gebetet“ – das sagt Abdullah Allgallad, der Imam der Abu Bakr Alsediq Moschee am Danziger Platz. Am Donnerstag wird er es beim Friedensgebet für die Ukraine in der Stiftskirche in Landau tun. Der Krieg in der Ukraine hat auch die Religionen näher zusammengebracht. In Landau gab es ein gemeinsames interreligiöses Gespräch und ein Ergebnis davon ist die Teilnahme des Imams am Friedensgebet. Allgallad stammt aus Ägypten und ist seit sechs Jahren in Deutschland, davon seit zwei Jahren in Landau. Bei dem gemeinsamen Gespräch seien schöne Ideen auch für künftige gemeinsame Projekte besprochen worden, die jetzt noch ausgearbeitet würden. „Es ist ein schönes und starkes Zeichen, dass der Imam teilnimmt“, findet der Dekan der katholischen Pfarrei Mariä Himmelfahrt, Axel Brecht. Auch für ihn ist es das erste Mal, dass er mit einem Vertreter des muslimischen Glaubens in der Stiftskirche betet. Die Gebete werden am kommenden Donnerstag ab 18 Uhr vom Imam und den Vertretern der christlichen Kirchen gesprochen, danach führt gegen 18 Uhr der Weg zum Rathausplatz. Pfadfinder geben das Friedenslicht aus Bethlehem weiter, das in der Woche vor Weihnachten von Bethlehem nach Europa gebracht wurde. Dekan Axel Brecht bittet daher darum, Kerzen und Laternen mitzubringen, um das Friedenslicht weitertragen zu können. Den Donnerstag habe man der Symbolik wegen gewählt, betont Dekan Volker Janke von der protestantischen Kirche, es ist der Wochentag des Kriegsausbruchs in der Ukraine. Die Friedensgebete sind zunächst bis Karfreitag geplant. pfn