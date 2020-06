Das Monokel ein Abschlepp-Schuppen? Aber so was! Viele Herzen haben in dem Tanzlokal im Landauer Südring zusammengefunden. Leser erinnern sich an ihre schönsten Momente. Kostbare Erinnerungen, denn das Monokel ist Geschichte. Nach der Schließung wegen Corona hat der Laden zugemacht.

Immer, wenn er am Monokel vorbeifährt, muss Heinz Laub lächeln. Dann sieht er ganz klar die Bilder von damals vor sich, als ihn seine Schwester zum Tanzen in den Südring mitschleppte. „Was für ein einmaliges Erlebnis!“, berichtet er der RHEINPFALZ. Es war im Jahr 2011, Laub hatte sich gerade von seiner Frau getrennt. „Meine Schwester war überzeugt, dass ich im Monokel eine neue Partnerin finden werde“, erzählt der 47-Jährige.

Und sie hatte recht. An jenem Novemberabend, es war ein Samstag, wollte der Landauer gerade nach Hause gehen, als sie plötzlich vor ihm stand: Claudia. „Für mich war es Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich Laub. Also habe er all seinen Mut zusammengenommen und sie gefragt, ob sie mit ihm etwas trinken wolle. Leider bekam er einen Korb. Erst als ein anderer Mann aufdringlich um ihre Gunst buhlte, kam sie zurück. „Nimm mich bitte in den Arm und tue so, als wärst du mein Freund“, forderte die Landauerin ihn auf. „Ich spielte natürlich mit und so kam eines zum anderen“, sagt Laub.

Flirt vor der Damentoilette

Sie hätten beide noch lange getanzt und geknutscht. Als er ihr anbot, sie nach Hause zu fahren, habe sie ja gesagt. „Wir haben uns noch stundenlang im Auto unterhalten. Schließlich fragte sie mich, ob ich noch mit hoch in ihre Wohnung wolle“, berichtet der Pfälzer. Seine Antwort lautet ja. „Heute sind wir verheiratet. Wir haben uns auf den Tag genau vier Jahre nach unserem Kennenlernen trauen lassen – am 13. November 2015, um 13 Uhr“, erzählt er.

Auch Bernd Schömig hat seine Herzdame im Monokel kennengelernt. Das kam so: Mitte der 90er-Jahre, im Sommer, war er im Gewölbekeller. Es war viel los, aus den Lautsprechern dröhnte La Bouche, ein damals erfolgreiches Dance-Duo. Schömig, so erzählt er, stand vor der Damentoilette. „Bitte lachen Sie jetzt nicht. Aber hier war einigermaßen Platz“, sagt der 52-Jährige.

Schmetterlinge im Bauch

Plötzlich fiel sein Blick auf eine Frau, die sich an ihm vorbei in die Toilettenräume drängte. „Ich musste mich regelrecht an ihm vorbeidrücken, so eng war es. Das Monokel war wirklich gut besucht“, setzt Carola Fried-Schömig die Geschichte fort. Als sie das stille Örtchen wieder verließ und sich erneut an dem Mann vor der Toilette vorbeiquetschte, sprach er sie an. „Wir gingen nach draußen, spazierten eine Weile durch die Stadt und unterhielten uns“, berichtet die Neustadterin. Schließlich hätten sie sich für den nächsten Abend verabredet – wieder im Monokel. „Bei unserem zweiten Treffen hatte ich bereits Schmetterlinge im Bauch“, verrät die 54-Jährige. Ein Jahr später, im Jahr 1997, heiratete das Paar. 1998 kam ihr gemeinsamer Sohn auf die Welt. Fried-Schömig brachte einen Sohn mit in die Ehe, den Bernd Schömig angenommen hat wie seinen eigenen.

Eine ähnliche Geschichte erzählen Traudel und Jürgen Gutting. Die beiden Ottersheimer sind dem Monokel dankbar für viele schöne Stunden. In den 90er-Jahren gehörten die beiden fast schon zum Inventar. „Mit meinen Freundinnen erlebte ich dort unbeschwerte und durchtanzte Nächte“, erinnert sich die 55-Jährige. Es war in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar 1998, als sie im vollen Tanzlokal zufällig neben ihrem heutigen Mann stand und mit ihm ins Gespräch kam. Am Mischpult legte DJ Kalle auf. Als er „Bed of Roses“ von Jon Bon Jovi spielte, forderte Jürgen Traudel zum Tanzen auf.

„Es passt immer noch alles“

„Wir sahen uns beim Tanzen in die Augen und wussten, das passt“, berichtet der 54-Jährige. In den darauffolgenden Wochen trafen sich die beiden Frischverliebten weiterhin im Monokel. Ein halbes Jahr nach ihrem Kennenlernen zogen sie zusammen. „Traudel hat in unsere Beziehung einen Sohn mitgebracht, den ich adoptiert habe“, erzählt der Ottersheimer. Im August 2000 läuteten für das Paar die Hochzeitsglocken. Ein Jahr später kam Sohn Paul auf die Welt. „Es passt nach wie vor immer noch alles“, sind sich die Ehepartner einig.

Übrigens, im Monokel wurde schon in den 60er-Jahren getanzt und geflirtet. Daran erinnern zwei ältere Damen: Damals hieß das Tanzlokal Cave du Roi. Diesen Namen soll es bis weit in die 70er-Jahre hinein getragen haben. „Es wurde zu Zeiten der französischen Militärpräsenz in Landau auch gerne von deren Mitgliedern und Familienangehörigen frequentiert“, schreibt eine Leserin der Redaktion. Ein 81-Jähriger erinnert sich an wilde Abende im Cave du Roi. „Da es unter der Woche war, war nicht viel los und ich hatte ausreichend Platz, einen fetzigen Rock'n Roll mit einer Kollegin auf's Parkett zu legen“, schreibt er.