Mit leichten Verletzungen kam am Samstagnachmittag ein 55-Jähriger ins Krankenhaus, der um 14.45 Uhr bei Billigheim einen Unfall hatte. Um sein Auto ist es wohl schlechter bestellt, geht aus dem Polizeibericht hervor. Danach war der Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit seinem Sportwagen von Billigheim in Richtung Impflingen unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach rechts auf den Grünstreifen kam und die Kontrolle über den Wagen verlor. Er überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach auf der Straße liegen. Der Grund für den Unfall ist noch nicht geklärt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Die Straße war eine Stunde voll gesperrt.