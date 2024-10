Ein 24-Jähriger hat am Mittwoch gegen 6.40 Uhr zwei Polizeibeamte in einem Landauer Krankenhaus angegriffen und wurde dafür mit dem Taser außer Gefecht gesetzt. Die Polizei wurde bereits in der Nacht zur Unterstützung des Rettungsdienstes zu einem medizinischen Notfall wegen einer Alkohol- und Drogenvergiftung gerufen, berichtet die Behörde. Die Mediziner gingen von lebensgefährlichen Nebenwirkungen aus, aber der Mann wollte sich nicht behandeln lassen und flüchtete. Nach einer „intensiven Fahndung“ konnte die Polizei ihn schnappen und in das Krankenhaus bringen. Dort wollte sich der 24-Jährige erneut der Behandlung entziehen, beleidigte die Beamten, schrie rechtsradikale Parolen und griff einen Polizisten an. Daraufhin folgte der Tasereinsatz. Der Polizeibeamte wurde durch den Angriff verletzt und war nicht mehr dienstfähig. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.