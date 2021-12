Wer ins Rathaus muss oder einen Termin in einem anderen Gebäude der Stadtverwaltung oder der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat, für den gilt ab sofort die 3G-Regel. Das teilen die zuständigen Pressestellen mit. Rechtliche Grundlage ist die am Samstag veröffentlichte, neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Demnach haben nur Geimpfte, Genesene und tagesaktuell Getestete Zutritt. Der entsprechende Nachweis wird am Eingang kontrolliert. Selbsttests unter Beaufsichtigung der Verwaltungsmitarbeiter sind nicht zulässig. Die Landauer Pressesprecherin Sandra Diehl verweist auf die zahlreichen kostenfreien Testmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger im gesamten Stadtgebiet, unter anderem in unmittelbarer Nähe des Rathauses auf dem Rathausplatz. Eine aktuelle Übersicht findet sich online unter www.landau.de/testen.

Vorher Termin vereinbaren

Die Dienstgebäude in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sind weiter nicht regulär für den Publikumsverkehr geöffnet; es wird um vorherige Anmeldung gebeten. Diese ist in Landau für viele Dienstleistungen unter anderem des Bürgerbüros, der Führerscheinstelle, des Standesamts, des Schulamts, des Jugendamts, des Sozialamts und der Renteninfostelle online unter https://termin.landau.de möglich. Das Bürgerbüro öffnet außerdem immer dienstags und freitags von 7.30 bis 12 Uhr ohne Termin für dringende Angelegenheiten.

Bei der Kreisverwaltung informiert die zentrale Auskunft unter der Telefonnummer 06341 9400 oder per E-Mail an

auskunft@suedliche-weinstrasse.de, wer Ansprechperson für ein Anliegen ist. Ein Termin kann dann direkt mit dem Ansprechpartner vereinbart werden. Für Termine bei der Zulassungs- und Führerscheinstelle gibt es ein Online-Terminbuchungssystem. Dieses ist über die Webseite der Kreisverwaltung unter www.suedliche-weinstrasse.de zu erreichen.