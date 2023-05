Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Mittwoch öffnet das Offenbacher Freibad seine Pforten. Mit einer Mischung aus strengen und lockeren Regeln für die Badegäste. Wer einmal drin ist, darf so lange bleiben, wie er will – anders als in Landau. Neben Schwimmsachen müssen Kugelschreiber mitgebracht werden.

Auf einmal ging es ganz schnell: Obwohl bis vor Kurzem noch gar nicht klar war, ob das Offenbacher Freibad in diesem Jahr überhaupt öffnen kann, kam Anfang der Woche von der Verbandsgemeinde