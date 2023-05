Im Interkulturellen Garten auf dem ehemaligen Gartenschaugelände gärtnern Menschen aus 18 Nationen. Genau das war das Anliegen der damaligen Initiatoren.

Kaum kündigt jemand seine Parzelle, steht schon ein neuer Anwärter in der Schlange, berichtet Petra Beez-Pfaff, Vorsitzende der Initiative zur Förderung deutsch-ausländischer Begegnungen. Ihr Verein und der Verein Leben und Kultur haben das Projekt vor zehn Jahren ins Leben gerufen.

Gemeinsam gärtnern und dabei Menschen kennen lernen, die man sonst vermutlich nicht getroffen hätte – das ist die Idee des Interkulturellen Gartens in Landau, betont Beez-Pfaff. Obst anbauen, Gemüse ziehen, sich an Blumen erfreuen, das verbinde schließlich Menschen auf der ganzen Welt. „Als wir 2012 mit der Planung begonnen haben, waren wir uns nicht sicher, ob das Interesse ausreichen würde,“ sagt Beez-Pfaff, ebenfalls eine der Initiatorinnen des Gartens. „Wir haben auch befürchtet, dass vielleicht nur deutsche Gärtner:innen an solch einem Projekt mitarbeiten würden.“

Anlass der Zusammenkunft war das Zehnjährige des Interkulturellen Gartens. Foto: Iversen

Jede Parzelle anders

Die Sorge war unbegründet. Sehr bald waren alle 25 Parzellen vergeben, und wenn jemand ausscheidet, dann ist die Parzelle ganz schnell wieder weg. Heute fühlen sich Leute zwischen zwei und 81 Jahren in den Gärten wohl, rund die Hälfte von ihnen hatte zuvor keine Erfahrung mit Gärtnern. Sie tauschen Samen aus, die man sich aus der alten Heimat hat mitbringen lassen, probieren die neue Sorte vom Nachbarn oder die Studenten unter den Gärtner:innen erklären, was es Neues gibt, um die Feuchtigkeit im Boden zu halten, berichtet Beez-Pfaff. Zäune gibt es keine zwischen den einzelnen Parzellen, dafür aber eine große Gemeinschaftswiese mit Freisitz, eine Feuerstelle und Geräteschuppen.

Klassiker wie Tomaten und Minze sind weltweit beliebt und auf fast jeder Parzelle zu finden. Aber es gibt auch Grundstücke, auf denen nur Blumen wachsen. Jede Parzelle ist anders und die akkurateste gehört nicht dem deutschen, sondern dem syrischen Gärtner. Bei einer Sache sind sich alle einig: Sie mögen keine Nacktschnecken, die sich jedes Jahr zuerst bedienen, denn Schneckenkorn und andere Gifte sind im Interkulturellen Garten tabu. Deshalb gibt es auch hin und wieder Vorträge zum biologischen Gärtnern und zu anderen Gartenthemen. Positive Erfahrungen werden auch beim „Regelmäßigen Montagstreff“ oder beim „Gartencafé“ weitergegeben. Beim gemütlichen Beisammensein unter dem gemeinsam aufgebauten Freisitz kann man in der Gartengemeinschaft den Tag ausklingen lassen – oder auch den nächsten Ausflug planen.

Möbel gespendet

„Wenn so viele Menschen zusammen gärtnern, dann ist natürlich nicht immer alles eitel Sonnenschein, wenn zum Beispiel neue Gärtner:innen die volle Babywindel auf dem Komposthaufen entsorgen oder das Geschirr in der Wassertonne gespült wird und so die Fettaugen auf dem Gießwasser schwimmen,“ stellt Petra Beez-Pfaff klar. „Aber so etwas passiert zum Glück selten. Und im Interkulturellen Garten können alle über alles reden.“

Mit den Nachbarn der Kleingartenanlage am Ebenberg versteht man sich und auch mit der angrenzenden Geothermieanlage haben sich die Pächter arrangiert. Lediglich der vor allem am Wochenende starke Verkehr in Richtung Spiel- und Freizeitcampus stört laut Beez-Pfaff die Idylle auf dem 1600 Quadratmeter großen Gelände, das schon von Weitem an den zahlreichen bunten Flaggen zu erkennen ist.

Fast alle Gartenmöbel und -geräte stammen aus Gartenauflösungen und wurden gespendet. Das Projekt trägt sich selbst, kommt seit zehn Jahren ohne städtische Gelder aus. „Durchaus eine Seltenheit im Bereich der Integrationsförderung und damit eine echte Erfolgsgeschichte“, lautete die Bilanz der Vorsitzenden.