Im Landauer Impfzentrum in der Albert-Einstein-Straße erhalten Menschen wieder Schutzimpfungen gegen das Coronavirus. Der neue Name der am Mittwoch wiedereröffneten Einrichtung: Kommunale Impfstelle Landau/Südliche Weinstraße. 8600 Termine sind bereits vergeben – aber es mangelt noch an Personal.

