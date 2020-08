Eine Hauskatze angefahren und liegengelassen hat am Sonntagmittag gegen 13 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Horstring. Eine Passantin fand das Tier auf der Straße liegend und alarmierte die Polizei. Unmittelbar danach verendete die Katze jedoch. Vor Ort konnten Polizisten das Tier der zufällig erschienenen Tierhalterin übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.